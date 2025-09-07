أكثر من 350 مستفيدًا من مبادرة “الطائف للريادة الإعلامية”

هاني البشر (الطائف)

تجاوز عدد المشاركين والمشاركات في مبادرة “الطائف للريادة الإعلامية” والمقامة في صالة فندق إريديوم بمحافظة الطائف ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة الـ 350 مشاركا ومشاركة وتحظى بدعم مباشر من قبل محافظة الطائف واللجنة الثقافية في الاتحاد السعودي للهجن.

وتهدف المبادرة التي يرأسها طلال الطويرقي إلى تعزيز المشهد الإعلامي في الطائف، ومواكبة الحراك الرياضي والثقافي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الإعلام والفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى.



وكانت المبادرة قد استُهِلّت أعمالها بندوةٍ حواريةٍ حملت عنوان “الهوية الرياضية بين الترفيه والانتماء: الهجن وكرة القدم نموذجًا”، أدارها الاستاذ منيف الحربي رئيس اللجنة الثقافية في الاتحاد السعودي للهجن وبمشاركة الإعلاميين خالد جاسم من قطر، خليل البلوشي من عمان، أحمد الفهيد، وعبد الله بن زنان، ناقش فيه المتحدثون أبعاد الدور الذي تؤديه الرياضة في تعزيز الهوية والانتماء، وإسهامها في توثيق الروابط المجتمعية وتعزيز الحضور الوطني على الساحة الإقليمية والدولية.

وتضمنت المبادرة التي تستمر حتى الـ10 من سبتمبر الجاري إقامة ورش عمل إعلامية مختلفة، الأولى حملت عنوان “المحتوى في الفعاليات” ويقدّمها مازن العسرج رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الثانية ورشة “صناعة المحتوى التلفزيوني” يقدّمها أحمد البدر مقدم البرامج الرياضية في رياضة الهجن، الثالثة بعنوان “إدارة المراسم في الفعاليات الرياضية”، يقدمها نواف الطريف مدير المراسم في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والرابعة بعنوان “الإعلام الرقمي وأهميته في البطولات”، ويقدمها محمد الفرهود مدير الإعلام الرقمي في اللجنة ذاتها.