أكاديمية مهد الرياضية تطلق المسار الخارجي لتطوير المواهب في إيطاليا وإسبانيا

البلاد (الرياض)
أطلقت أكاديمية مهد الرياضية مسارًا نوعيًا لتطوير نخبة من مخرجاتها لكرة القدم لفئة تحت 16 عامًا، في إيطاليا وإسبانيا، حيث يعد المسار استكمالًا للمرحلة السابقة التي انتهجتها الأكاديمية في سبيل تطوير وتهيئة المواهب، ضمن إطار مؤسسي يجمع بين التدريب الرياضي الاحترافي والتعليم والتبادل الثقافي.
وتسعى الأكاديمية من خلاله لدمج التعليم المتخصص مع التدريب الأوروبي عالي المستوى، وتتولى أكاديمية مارسيت في إسبانيا تنفيذ برنامج شامل يضمن لكل لاعب أكثر من 2500 دقيقة لعب في منافسات رسمية، ضمن بطولات مرموقة مثل: “هايبرليغ”.
ويمثل هذا البرنامج امتدادًا لعمل الأكاديمية على تطوير هذه المواهب منذ اكتشافها قبل ثلاثة أعوام، من خلال التدريبات اليومية والمشاركات الدولية والبطولات المختلفة، إذ قضى اللاعبون خلال هذه الفترة ثلاث سنوات غنية بالمعايشات التدريبية والمنافسات المكثفة، لتعزيز قدراتهم الفنية والبدنية، بما يجعل هذه التجربة استمرارًا طبيعيًا للعمل المنهجي مع المواهب الشابة.