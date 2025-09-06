3 مقاتلين سعوديين يشاركون في منافسات PFL MENA بالرياض.. وإيثار حيان ثاني سعودية بعد هتان السيف

هاني البشر ( الرياض )

يشارك المقاتلون السعوديون عبد العزيز معمر ومالك باسهل وإيثار حيان في منافسات تقام ضمن الحدث الذي يحتضن نزالات نصف نهائي بطولة رابطة المقاتلين المحترفين (PFL MENA)، والمقرر إقامته في الرياض يوم السابع والعشرين من سبتمبر الجاري في صالة ذا ارينا، ليشكّلوا حضوراً سعودياً بارزاً في إحدى أهم بطولات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

وتحظى المشاركة بزخم خاص مع دخول المقاتلة السعودية إيثار حيان المنافسات، إذ تسجل ظهورها الأول في الرابطة كـ ثاني سعودية بعد هتان السيف، بما يعكس التطور الكبير للرياضة النسائية في المملكة ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشابات السعوديات نحو ميادين الاحتراف. وقالت إيثار: “هذه المشاركة تعني لي الكثير، فهي ليست مجرد تجربة شخصية بل مسؤولية وطنية لإبراز قدرات الفتيات السعوديات. لدي تجارب سابقة في رياضات قتالية أخرى، واليوم أخوض أولى خطواتي في بطولة PFL MENA. التحدي الأكبر بالنسبة لي هو إثبات نفسي أولاً، وأتمنى أن أكون مصدر إلهام لغيري من الشابات في المملكة”.

من جانبه، أوضح المقاتل مالك باسهل أن نزاله المرتقب يمثل محطة جديدة في مسيرته الاحترافية، قائلاً: “كل نزال يمثل تحدياً جديداً. والهدف الأسمى لأي مقاتل هو الفوز، وهو ما يتطلب أعلى درجات الاستعداد البدني والذهني. لكل خصم أسلوبه الخاص، لكن مفتاح الفوز يكمن في سرعة البديهة والقدرة على اتخاذ القرارات اللحظية. بالنسبة لي، لا فرق بين البطولات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، الأهم أن أظهر بمستوى مشرف يعكس صورة رياضة الفنون القتالية في المملكة”.

أما المقاتل عبد العزيز معمر، بطل دورة الألعاب السعودية 2024 في الفنون القتالية المختلطة، فأكد أن مشاركته تحت مظلة الرابطة للمرة الثانية تمنحه مسؤولية مضاعفة، قائلاً: “ألعب ثاني نزال مع رابطة PFL MENA، والمسؤولية كبيرة أمام بلدي وعائلتي لتقديم أفضل ما لدي ورفع علم المملكة في هذه البطولة. لم أظهر كامل إمكاناتي بعد، وزدت من وتيرة تدريباتي وفق خطة مدروسة لأكون جاهزاً بالشكل الأمثل. جمهوري ينتظر مني الكثير، وأطمح لترك بصمة واضحة في هذه الرياضة الجماهيرية”.

ويؤكد حضور المقاتلين الثلاثة في البطولة ما تحظى به رياضة الفنون القتالية المختلطة من دعم متواصل في المملكة، بما يسهم في صناعة أبطال جدد قادرين على المنافسة إقليمياً ودولياً، ويعكس صورة مشرفة للرياضة السعودية في المحافل العالمية