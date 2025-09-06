هاني البشر (الطائف)

شدد المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للهجن، الدكتور مرضي الخمعلي، على أن مهرجان ولي العهد للهجن ساهم في تسويق ثقافة عربية أصيلة للعالم من خلال مزج الثقافات المتعددة لمناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ودول الخليج، والعالم العربي في مكان واحد.

وتحتضن العرفاء إحدى مدن شرق محافظة الطائف من منتصف شهر (مايو) وحتى منتصف (سبتمبر)، الـ “مقيض” أو قبلة أهل الهجن إضافة إلى أجوائها الماتعة ومناخها المميز، فهي مختلفة عن المواقع الأخرى بفضل المهرجان، ورغبة أغلب الملاك المشاركة في المهرجان الذي يحمل اسم ولي العهد، والوجود في الموقع الذي يضم كبار الملاك والمضمرين، والهجن الأبرز في منطقة واحدة.

وقال الخمعلي “هذا الحراك الذي طرأ على هذه الرياضة، جعل الجميع ينظر إليها بأنها ليست رياضة فقط، بل هي حراك اقتصادي اجتماعي ثقافي؛ ولهذا تجد أن مهرجان ولي العهد ساهم في تسويق الثقافة من خلال مزج الثقافات المتعددة لمناطق المملكة والخليج في مكان واحد ومن ثَمَّ تسويقها من خلال سباقات الهجن، تحت مظلة سمو سيدي ولي العهد، الأمر الذي أحدث أثرا ثقافياً كبيراً ساهم في إعادة ذاكرة الطائف، التي تحتضن المهرجان الثقافي والتاريخي من جديد”.

وأكد المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للهجن أن مهرجان ولي العهد للهجن أعاد ذاكرة الطائف الثقافية والتاريخية والبيئية والجغرافية إلى الواجهة من جديد من خلال سباقات الهجن، وقال “إطلاق اسم سمو سيدي ولي العهد لهذا المهرجان أعاد الصورة الحقيقية في أنه منتج ثقافي واقتصادي، بعكس الصورة السابقة التي كانت تقتصر على أنها مجرد سباقات فقط. اليوم مهرجان ولي العهد أصبح قبله لكل ملاك الهجن في المملكة والخليج والدعم الكبير الذي قدمه سموه شاهدنا ثماره في تسجيل عدد من الأرقام القياسية لأكثر من مرة”.

وزاد “خلال سبع نسخ منذ أن انطلق هذا المهرجان تم إعادة رياضة الهجن بحلة جديدة ومغايرة عن الصورة الذهنية السابقة المرسومة عن هذه السباقات، فالمهرجان جعل رياضة الهجن تتحول إلى المنصات العالمية سواء في موسوعة جينيس أو غيرها”.

وختم الخمعلي “مهرجان ولي العهد اعتاد على الأرقام القياسية، اليوم المهرجان في ست نسخ سابقة تجاوز عدد المطايا المشاركة فيه 90 ألف مطية، ومع انطلاق النسخة السابعة تجاوز العدد 100 ألف مطية، والعدد قابل للزيادة هذا العام، ودخول هذا المهرجان في موسوعة جينيس لأكثر من مرة لم يكن يخطر على البال أن رياضة الهجن يوماً ما ستصبح حديثاً دولياً، وهذا بلا شك سببه الرئيسي اهتمام ودعم سمو ولي العهد الذي أولاه لهذه الرياضة والمهتمين بها”.