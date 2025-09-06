منافسات قوية في اليوم الأول من بطولة الأردن المفتوحة للجولف 2025

بدر النهدي (جدة)

شهد اليوم الأول من منافسات بطولة الأردن المفتوحة للجولف بنسختها الرابعة والثلاثين، التي تقام على ملاعب نادي “أيلة” في العقبة، أجواءً مثيرة وسط مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 24 دولة، وبحضور جماهيري وإعلامي لافت.

وقد تصدر المشهد اللاعب سام مولان من الإمارات العربية المتحدة عن فئة الرجال محققا نتيجة قوية ‏بلغت 70 ضربة، في أداء ‏يعكس تفوق المدرسة الإماراتية في رياضة الجولف على مستوى الهواة‎ و قدرة عالية على ضبط ‏الإيقاع الذهني، وتوزيع الجهد عبر الحفر الـ18، هذا ‏الأداء يعكس تفوقا تكتيكيا في اختيار المضارب، وقراءة دقيقة لتضاريس ملعب “أيلة”، الذي ‏يُعد من أكثر الملاعب تحديا في المنطقة.‏

و قد احتل المرتبة الأولى من اليوم الأول من البطولة عن فئة الكبار من لبنان شيخ موسى الزين بواقع 81 ضربة و عن فئة الناشئين ذكور اللاعب الأردني محمد الرواشده بواقع 73 ضربة.

وبينما اشتدت المنافسة في فئة الرجال، شهدت فئة السيدات أداءً متوازنا لا يقل إثارة، واظهرت ‏نتائج الجولة الاولى للسيدات توازن فني وتحديات ذهنية وبرزت ملامح فنية متنوعة بين ‏اللاعبات، حيث أظهرت بعضهن قدرة عالية على التحكم في الإيقاع، بينما واجهت أخريات ‏تحديات التكيف مع تضاريس الملعب ,و قد تصدرت ياسمين ظاهر من فلسطين المشهد النسوي بواقع 71 ضربة.

وأظهرن اللاعبات المتصدرات براعة في الضربات القصيرة (‏Short Game‏)، خاصة في ‏الحفر ذات المسافات المتوسطة، حيث كانت معدلات الوصول إلى الحفرة من الضربة الثانية أو ‏الثالثة مرتفعة، بالمقابل، لوحظ تفاوت في الضربات الطويلة، خصوصا في الحفر التي تتطلب ‏تجاوز موانع مائية أو رملية، ما كشف عن تفاوت في القوة البدنية والتقنية بين المشاركات ، اللاعبون المتصدرون و في كافة الفئات أظهروا قدرة على التعامل مع الضغط النفسي، خاصة في الحفر الخلفية ‏التي شهدت تغيرات في اتجاه الرياح والحفاظ على التركيز في ظل هذه الظروف يُعد مؤشرا ‏على الحرفيه وتدريب عالٍ، وهو ما افتقده بعض المشاركين الذين تراجع أداؤهم في الحفر ‏الأخيرة.‏

وأكد المنظمون أن البطولة تشهد هذا العام تنافساً غير مسبوق، مع تسجيل نتائج مميزة للاعبين العرب والأردنيين خصوصاً، ما يعكس التطور المتزايد لرياضة الجولف في المنطقة ، يذكر ان الملعب قد شكل بتصميمه المتداخل بين الماء والرمل والعشب المرتفع، اختباراً حقيقيا لقدرات ‏اللاعبين على التكيف، و النجاح في قراءة البيئة بدقة، الامر الذي حافظ على نتائج ‏مستقرة، بينما واجه الآخرون صعوبة في ضبط المسار، خاصة في الحفر ذات الزوايا الحادة.‏

هذا و أظهرت النتائج تقاربا بين المراكز الأولى، حيث لم تتجاوز الفوارق بين المتصدرين أكثر من ‏ثلاث ضربات، هذا التقارب يعكس مستوى متوازنا بين اللاعبين، ويجعل من الجولة الثانية ‏محطة حاسمة في تحديد ملامح الترتيب النهائي، وتاليا نتائج اليوم الاول:‏

فئة السيدات (Ladies WAGR)

• المركز الأول: ياسمين ظاهر (فلسطين) – 71 ضربة

• المركز الثاني: لارا بخور (لبنان) – 74 ضربة

• المركز الثالث: ليليان مجاهد (الأردن) – 75 ضربة

فئة الرجال (Men’s Jordan Open)

• المركز الأول: سام مولان (الإمارات) – 70 ضربة

• المركز الثاني: بهاء بولاكمين (تونس) – 72 ضربة

• المركز الثالث: سيد ريان أحمد (الإمارات) – 72 ضربة

فئة الناشئين (Boys WAGR)

• المركز الأول: محمد الرواشده (الأردن) – 73 ضربة

• المركز الثاني: مهدي بن يوسف (تونس) – 76 ضربة

• المركز الثالث: أليكسي دوكانوفيتش (صربيا) – 77 ضربة

فئة الكبار (Seniors)

• المركز الأول: شيخ موسى الزين (لبنان) – 81 ضربة

• المركز الثاني: توني بو سرحال (لبنان) – 83 ضربة

• المركز الثالث: جو فاضل (الأردن) – 86 ضربة