متابعات

رئيس هيئة الترفيه يعلن فوز وكالة “Big Time Creative Shop” بأول جائزة “إيمي” في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       6 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فوز وكالة “Big Time Creative Shop”، الشريك الإبداعي لموسم الرياض، بجائزة “إيمي” بصفتها أول وكالة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تحقق هذا الإنجاز.
وجاء الفوز في فئة الإعلان الترويجي المتميز (Outstanding Promotional Announcement) ضمن الدورة السادسة والأربعين لجوائز “إيمي” الرياضية، التي تمنحها الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون (National Academy of Television Arts & Sciences).
وأكّد آل الشيخ أن هذا المنجز، يمثل ثمرة عمل فريق سعودي بالكامل تقوده طاقات شابة تمكنت من الوصول إلى مراتب عالمية متقدمة، مبينًا أن القيمة الحقيقية لهذه الجوائز تكمن في أثرها الإيجابي على الجمهور ورضاه عن ما يقدم من مشروعات وأفكار، لافتًا النظر إلى أن سعادة الجمهور وتقديره تُعد الهدف الأول.
ويعكس المشروع الفائز، وهو العمل الترويجي (Usyk Vs Fury Reignited)، التميز الإبداعي والتأثيري الذي نال إشادة لجنة التحكيم، مؤكدًا قدرة المملكة العربية السعودية على المنافسة في أرقى الجوائز الإعلامية العالمية.
ويعد هذا التتويج محطة بارزة تبرز المكانة المتنامية لقطاع الترفيه في المملكة، وترسخ دور موسم الرياض في دعم الكفاءات الوطنية وإبراز حضورها عالميًا من خلال إنجازات نوعية غير مسبوقة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *