بطولة أرامكو هيوستن تؤكد مكانة سلسلة PIF العالمية بدعم جولف السعودية

محمد الجليحي (الرياض)

تتوجّه أنظار عشّاق الجولف هذا الأسبوع نحو مدينة هيوستن، التي تحتضن انطلاق بطولة أرامكو هيوستن، رابع محطات سلسلة PIF العالمية وما قبل الأخيرة، لتواصل هذه البطولة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المحطات على روزنامة جولف السيدات، ووجهة تجمع نخبة اللاعبات من مختلف أنحاء العالم.

وبدعم من جولف السعودية، تواصل سلسلة PIF العالمية ترسيخ مكانتها كمنصة تنافسية رائدة ضمن الجولة الأوروبية للسيدات (LET)، عبر تقديم جوائز مالية تُعد من الأعلى على مستوى الجولة، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز حضور السيدات في رياضة الجولف، واستقطاب نخبة اللاعبات من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تؤكد دور السعودية في إعادة تشكيل المشهد الرياضي العالمي.

وأشادت الأمريكية دانييل كانغ، المتوجة بستة ألقاب في جولة LPGA، بسلسلة PIF العالمية، مؤكدة أنها تمثل خياراً مفضلاً لديها على العديد من البطولات الأخرى. وقالت كانغ، التي أحرزت أولى بطولاتها خلال بطولة KPMG للسيدات عام 2017: “لو كنت أتمتع بحرية الاختيار، على سبيل المثال لو فزت بإحدى البطولات الكبرى هذا العام ولدي تصنيف مضمون لخمسة أعوام، لاخترت المشاركة في بطولات PIF على حساب بطولاتLPGA.”

وأضافت كانغ: “هذه البطولات ترتقي بمكانة اللاعبات وتُشعرنا بالفخر لتمثيلنا للعبة. التغطية الاحترافية والحضور الرقمي المتقن يعكسان احتراماً حقيقياً للجولف، ويمنحنا شعوراً بالنجومية، حتى عندما لا نكون في أفضل مستوياتنا.”

ومنذ انطلاقتها مطلع هذا العام، تواصل سلسلة PIF العالمية تعزيز حضورها الدولي عبر ثلاث محطات بارزة حتى الآن هي: بطولة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الدولية للسيدات، وبطولة أرامكو كوريا، وبطولة PIF لندن، حيث تأتي هذه المحطات ضمن أجندة استراتيجية تهدف إلى دعم جولف السيدات على الساحة العالمية.

هذا وتُخصص سلسلة PIF العالمية جوائز بقيمة 2,000,000 دولار أمريكي في كل محطة، تشمل 500,000 دولار لمنافسات الفرق و1.5 مليون دولار لمنافسات الفردي، بما يعكس التزام السلسلة بتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى لكافة المشاركات.

وأعربت الأمريكية دانييل كانغ، سفيرة جولف السعودية، عن إعجابها بالأجواء الاحترافية والتنظيم رفيع المستوى الذي تشهده سلسلة PIF العالمية، وذلك عقب مشاركتها في فعالية المحترفين والهواة “برو-آم” الخميس، قائلة: “الأجواء هنا مميزة وتعكس احتراماً كبيراً للاعبات والتجربة بأكملها تمنحك شعوراً إيجابيًا.”

وأضافت: “جولف السعودية وأرامكو وسلسلة PIF العالمية يقدمون دعماً حقيقياً لجولف السيدات، وهذا ما يجعلني أفتخر بالمشاركة. لا أفكر بالاعتزال الآن، بل متحمسة لمتابعة تطور السلسلة، وأرغب بأن أكون جزءاً من أي بطولات فرق مستقبلية.”

وتشهد بطولة هذا الأسبوع مشاركة 104 لاعبة محترفة من 35 دولة، يتنافسن ضمن 26 فريقاً خلال أول يومين، قبل أن تُحسم المنافسات بجولة فردية في اليوم الأخير. وتضم قائمة المشاركات نخبة من الأسماء البارزة، من بينهن ثلاث بطلات سبق لهن التتويج على الأراضي الأمريكية ضمن بطولات سلسلة PIF العالمية وهن: الإنجليزية تشارلي هال (2021)، الاسبانية كارلوتا سيغاندا (2023)، والألمانية ألكسندرا فورسترلينغ (2024).

من جهتها، أشادت الإسبانية كارلوتا سيغاندا، سفيرة جولف السعودية، بمستوى بطولات سلسلة PIF العالمية، مؤكدة أن التجربة تمثل علامة فارقة في مسيرتها الاحترافية، وقالت: “لولا دعم جولف السعودية، لما وصلت الجولة الأوروبية للسيدات إلى ما هي عليه اليوم. منحونا فرصاً حقيقية للعب حول العالم، وما يقدمونه لتطوير جولف السيدات أمر لا يُصدق. أشعر بامتنان كبير لكوني جزءاً من هذه السلسلة.”

وتمثل بطولة أرامكو هيوستن المحطة الأولى لسلسلة PIF العالمية في ولاية تكساس، في خطوة جديدة تعزز من توسّع السلسلة على الساحة الدولية. ومع الحراك الرياضي المتنوع الذي تشهده مدينة هيوستن، يُنتظر أن تشهد البطولة أسبوعاً حافلاً من المنافسات عالية المستوى، والفعاليات الترفيهية، والمبادرات المجتمعية، بما يعزز حضور السلسلة في السوق الأمريكي ويوسع نطاق من قاعدة جماهيرها عالمياً.

وأكدت التشيكية سارة كوسكوفا، المصنفة الثانية في الترتيب العام لجولة LET لعام 2025، أن البُعد الدولي لسلسلة PIF العالمية يشكّل عنصراً محورياً في رفع مستوى المنافسة. وأشارت إلى أن إقامة إحدى محطات السلسلة في الولايات المتحدة تمثل خطوة استراتيجية تعزز من حضور الجولة الأوروبية للسيدات، مضيفة أن الجوائز المرتفعة تسهم في استقطاب لاعبات LPGA وتمنح البطولات مكانة متقدمة ضمن أجندة اللاعبات السنوية.

تستقطب البطولة نخبة من أبرز نجمات الجولة الأوروبية للسيدات LET في موسم 2025، حيث تشهد مشاركة تسع لاعبات نجحن في تحقيق ألقاب فردية هذا العام، من بينهن: كاساندرا ألكسندر، بيرين ديلاكور، مانون دي روي، لورا فينفشتوك، كارا جاينر، دارسي هاري، سارة كوسكوفا، ميمي رودس، وشانون تان، ما يعكس المستوى التنافسي العالي ويعزز من مكانة البطولة ضمن أجندة الجولات العالمية.

وتتصدّر الإنجليزية ميمي رودس قائمة المشاركات في البطولة، بعد موسم استثنائي أثبتت خلاله جدارتها على الساحة الدولية، حيث تتربع على صدارة الترتيب العام لجولة LET، إلى جانب تصنيف أفضل لاعبة صاعدة لعام 2025، محققة ثلاثة انتصارات فردية تعكس تطورها اللافت ومكانتها المتقدمة بين نجمات الجولة.

وإلى جانب المنافسات الفردية والجماعية، يشهد نادي جولف كريست مجموعة من الأنشطة المجتمعية المخصصة للأطفال التي تهدف إلى تعزيز الوعي برياضة الجولف وتحفيز الجيل الصاعد على ممارستها، من بينها مبادرة ‘Go Golf’ التي تأتي ضمن البرامج التنموية لجولف السعودية.