النصر يضم هارون كمارا لمدة 3 مواسم

البلاد (جدة) أعلن نادي النصر عن التعاقد مع المهاجم هارون كمارا قادمًا من نادي الشباب، بعقد مدته ثلاثة مواسم، وبراتب سنوي يزيد عن سبعة ملايين ريال. ووقع مهاجم الشباب عقد انتقاله إلى النصر في مقر النادي بطلب من البرتغالي جورجي جيسوس.

وعقب التوقيع، شارك كمارا في مران الفريق بقيادة المدرب البرتغالي، الذي كان قد طالب بانضمامه لتدعيم خط هجوم النصر استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي.

بدأ هارون كمارا مسيرته مع القادسية، ثم انتقل إلى الاتحاد موسم 2019، وأعير إلى الاتفاق في 2024 قبل أن يتحوَّل إلى الشباب العام الماضي.

وخلال تجاربه السابقة، لعب هارون، البالغ 27 عامًا، 182 مباراة في جميع المسابقات. نجح في تسجيل 34 هدفًا، وصناعة 15.