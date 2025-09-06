الرئيسية
النصر يضم هارون كمارا لمدة 3 مواسم
النصر يضم هارون كمارا لمدة 3 مواسم

صحيفة البلاد       6 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

أعلن نادي النصر عن التعاقد مع المهاجم هارون كمارا قادمًا من نادي الشباب، بعقد مدته ثلاثة مواسم، وبراتب سنوي يزيد عن سبعة ملايين ريال.

وعقب التوقيع، شارك كمارا في مران الفريق بقيادة المدرب البرتغالي، الذي كان قد طالب بانضمامه لتدعيم خط هجوم النصر استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي.

بدأ هارون كمارا مسيرته مع القادسية، ثم انتقل إلى الاتحاد موسم 2019، وأعير إلى الاتفاق في 2024 قبل أن يتحوَّل إلى الشباب العام الماضي.

وخلال تجاربه السابقة، لعب هارون، البالغ 27 عامًا، 182 مباراة في جميع المسابقات. نجح في تسجيل 34 هدفًا، وصناعة 15.

