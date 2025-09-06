المهر ” نيو تاون رنر ” بطلاً لكأس الطائف للسرعة

محمد الجليحي (الطائف)

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية الأسبوع السابع من موسم سباقات الطائف، من خلال الحفلين الثالث عشر والرابع عشر، اللذين أقيما يومي الجمعة والسبت، حيث تألف كل حفل من عشرة أشواط تنوعت في درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهدت السباقات منافسات قوية وأشواطاً مثيرة بين الجياد.

وجاءت نتائج أبرز الأشواط على النحو التالي:

في يوم الجمعة

حققت الفرس”دانس ديسير ” الانتصار في الشوط التحضيري لكأس بطولة ميدان الملك خالد للأفراس بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام.

وفي تاسع الأشواط المخصص للشوط التحضيري لكأس تحدي نادي سباقات الخيل لأمهار السنتين على مسافة 1600 متر، حقق المركز الأول المهر ” الواثق ” للمالك فهد محمد فهد العريني وبتدريبات عبدالله الفراج وبقيادة الخيال اصيل السرحاني.

وفي ختام حفل يوم الجمعة المخصص للشوط التحضيري لكأس بطولة ميدان الملك خالد، والمفتوح للدرجات على مسافة 1600 متر، تمكن الجواد فاينلدستنيشن من اجتياز خط النهاية أولًا. إلا أن خطأ ارتكبه الخيال محمد الحبيل أثناء السباق أدى إلى تعديل النتيجة من قبل لجنة السباق والتحكيم، ليُعلن فوز الجواد وقتك بشعار إسطبل الأصايل، تحت إشراف المدرب عبدالعزيز الموسى، وبقيادة الخيال عادل الفريدي

وفي سباقات يوم السبت، أقيم كأس الطائف للسرعة لأعمار السنتين على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 400 ألف ريال، وظفر بالكأس المهر ” نيو تاون رنر ” بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات سلطان بن جلال وبقيادة الخيال اليكسس مورينو .