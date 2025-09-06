المنتخب المغربي يحجز مقعده في كأس العالم 2026

البلاد (الرباط)
فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على منتخب النيجر (5-0)، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس بملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
سجل الهدف الأول في اللقاء لاعب المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري في الدقيقة (29)، تلاه هدف من نفس اللاعب في الدقيقة (38)، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0) لصالح منتخب المغرب.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب المغربي أيوب الكعبي الهدف الثالث في الدقيقة (50)، فيما سجل الهدف الرابع اللاعب حمزة إيكمان في الدقيقة (68)، تلاه الهدف الخامس للاعب عز الدين اوناحي في الدقيقة (84) لينتهي اللقاء بنتيجة (5-0) لصالح المنتخب المغربي.
وبهذه النتيجة يحجز منتخب المغرب مقعده في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة في تاريخه.
