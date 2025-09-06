المنتخب المغربي يحجز مقعده في كأس العالم 2026

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على منتخب النيجر (5-0)، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس بملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل الهدف الأول في اللقاء لاعب المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري في الدقيقة (29)، تلاه هدف من نفس اللاعب في الدقيقة (38)، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0) لصالح منتخب المغرب.