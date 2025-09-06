الأمير سعود بن نهار يتوّج الملاّك الفائزين بكؤوس فئة “اللقايا” ضمن مهرجان ولي العهد للهجن

هاني البشر (الطائف)

توّج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم، الملاكَ الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن، وذلك في ختام منافسات فئة “اللقايا”، ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، الذي انطلق في الثاني من سبتمبر الجاري بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وثمَّن سمو محافظ الطائف دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرياضة عامة في الوطن الغالي، ورياضة الهجن بشكل خاص، الذي يأتي تجسيدًا لاهتمامها بالرياضة والرياضيين في مختلف الأنشطة، ودعمهم وتمكينهم؛ حتى أصبحت المملكة تتبوأ مكانتها في المحافل الدولية في مختلف المجالات.

وكانت المطية “الشاهينية” لمالكها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، افتتحت كؤوس الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في المهرجان بتحقيقها المركز الأول في الشوط الأول “الرئيسي” وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح)، مسجلةً توقيتًا بلغ (5:49.692) دقائق.

ونجحت المطية “صمصام” لمالكها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في تحقيق المركز الأول ولقب الشوط الثاني، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – مفتوح) بتوقيت بلغ (5:56.854) دقائق.

وظفرت المطية “غياهيب” لمالكها الإماراتي مانع علي الشامسي بالمركز الأول في الشوط الثالث، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – عام) بتوقيت بلغ (5:55.430) دقائق.

ونالت المطية “طريف” لمالكها الإماراتي مانع علي الشامسي، المركز الأول في الشوط الرابع، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – عام) بتوقيت بلغ (5:57.443) دقائق.

وحققت المطية “الشاهينية” التوقيت الأفضل في منافسات “اللقايا” خلال (64) شوطًا، شارك فيها (2479) مطية، وبلغ توقيتها (5:49.692) دقائق.

وعزز المهرجان حضوره على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ ويهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، وحقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة.