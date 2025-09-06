الأولى

الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       6 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
واس (واشنطن)
قدّم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، مقررًا شفويًّا باسم المملكة وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، حيث جرى اعتماد المقرر بالتوافق دون تصويت.
وأكد السفير الواصل في كلمته الالتزام المشترك بين المملكة وفرنسا بدعم سيادة القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، موضحًا أن الأهداف الرئيسة من المؤتمر تتمثل في صون الشرعية الدولية، واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *