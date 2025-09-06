الأخضر يواصل استعداده للقاء التشيك بمشاركة سالم والجهني

من جهة أخرى، أوضحت إدارة المنتخب، أن المدير الفني إيرڤي رينارد، سيعقد غداً الأحد مؤتمراً صحفياً عند الساعة 6:15 مساءً بتوقيت التشيك، وذلك في قاعة المؤتمرات بملعب “مالتشوفيسكا”.