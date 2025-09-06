الأخضر يواصل استعداده للقاء التشيك بمشاركة سالم والجهني

البلاد (جدة)
واصل المنتخب السعودي الأول مساء اليوم تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب التشيك وديًا بعد غدٍ، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في جمهورية التشيك خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي أولمبيا هرادتس كرالوفه، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين الاستحواذ، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، بعدها أجريت مناورة على كامل الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك الثنائي سالم الدوسري وزياد الجهني في الحصة التدريبية برفقة زملائهم، وواصل نواف العقيدي وناصر الدوسري تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويختتم الأخضر استعداداته مساء غدٍ بحصة تدريبية تُقام عند الساعة السابعة مساءً على ملعب مالتشوفيسكا، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، أوضحت إدارة المنتخب، أن المدير الفني إيرڤي رينارد، سيعقد غداً الأحد مؤتمراً صحفياً عند الساعة 6:15 مساءً بتوقيت التشيك، وذلك في قاعة المؤتمرات بملعب “مالتشوفيسكا”.
يأتي المؤتمر للحديث عن آخر استعدادات الأخضر قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب التشيك، ضمن معسكره الإعدادي الجاري حالياً في جمهورية التشيك، خلال فترة أيام “فيفا” لشهر سبتمبر.