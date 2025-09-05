السياسة

نائب وزير الخارجية يلتقي المفوض العام للأونروا

صحيفة البلاد
البلاد (القاهرة)
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” السيد فيليب لازاريني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ(164)، المنعقد في جمهورية مصر العربية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة ووكالة الأمم المتحدة “الأونروا”، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.

