في ليلة تاريخية.. ميسي يوقع على وداعية استثنائية أمام فنزويلا

البلاد (جدة) حسم منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي مواجهته أمام منتخب فنزويلا بفوز مستحق بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الجمعة على ملعب “المونيمونتال” بالعاصمة بيونس آيرس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

افتتح القائد ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 39 بعد لمسة فنية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليمنح “التانغو” الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 76 عزز لاوتارو مارتينيز النتيجة بهدف ثانٍ بعد متابعة ناجحة للهجمة، قبل أن يعود ميسي ليوقع على الهدف الثالث عند الدقيقة 80، ليؤكد تفوق منتخب بلاده ويقوده لانتصار مريح بثلاثية كاملة.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول التصفيات، مواصلاً عروضه القوية بعد أن ضمن تأهله إلى المونديال بشكل رسمي منذ مارس الماضي.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند 18 نقطة في المركز السابع، ليبقى في صراع محتدم على حجز إحدى بطاقات التأهل.

– وداعية ساحرة لميسي

المباراة حملت أجواءً استثنائية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ اعتُبرت المواجهة الأخيرة له على الأراضي الأرجنتينية ضمن التصفيات الحالية، ما منح الجماهير فرصة نادرة للاحتفاء مجدداً بقائدها التاريخي.

وامتلأت مدرجات ملعب “المونيمونتال” بعشرات الآلاف من المشجعين الذين لم يتوقفوا عن الهتاف باسمه طوال اللقاء، فيما رُفعت لافتات تشكر الأسطورة على سنوات العطاء بقميص “الألبيسيليستي”.

الهدف الأول الذي وقّعه ليونيل كان بمثابة “اللقطة الوداعية” لجماهير الأرجنتين في التصفيات، بينما جاء هدفه الثاني ليؤكد استمرارية حضوره الفاعل رغم انتقاله إلى الدوري الأميركي مع إنتر ميامي.

وقد اعتبر كثير من المراقبين أن هذه المباراة جسدت الرابط العاطفي الكبير بين ليونيل وجماهير بلاده، التي طالما انتظرت لحظات كهذه للاحتفال به داخل الديار.

انتصار الأرجنتين على فنزويلا لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل ليلة استثنائية في مسيرة بطل العالم، عززت مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، ومهدت الطريق لمزيد من الطموحات في مونديال 2026.