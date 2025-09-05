الإقتصاد

غرفة الجوف تنظّم لقاءً بين وزير البلديات والإسكان واللجنة العقارية

13 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       5 سبتمبر 2025
البلاد (سكاكا)
نظّمت الغرفة التجارية بالجوف أمس، لقاءً جمع وزير البلديات والإسكان وأعضاء اللجنة العقارية بالغرفة، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، أن اللقاء شهد استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث سبل الشراكة بين القطاع العام والخاص مما يحقق دعم مسيرة التنمية المحلية.
وأكّد “الحقيل” حرص الوزارة على تطوير القطاع العقاري وتمكين المستثمرين، وتقديم التسهيلات التي تعزز من إسهامهم في الحراك الاقتصادي، مشيدًا بما تشهده منطقة الجوف من نهضة عقارية نوعية وحيوية تعكس فرصها الواعدة.
‏من جهتها، ثمّنت غرفة الجوف هذه الزيارة، مؤكدة أن اللقاء مثّل منصة مهمة لتبادل الآراء والمقترحات، بما يخدم تطلعات رجال الأعمال ويعزز خطط النمو والاستثمار العقاري في المنطقة، وذلك انطلاقًا من دور الغرفة المحوري بصفتها حلقة وصل بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية.
