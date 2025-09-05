ديشامب يشيد بقوة الدوري السعودي

البلاد (جدة) تحدث المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديشامب في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأوكراني، حيث تطرق المدرب الفرنسي إلى عدة قضايا أبرزها الدوري السعودي، ومستقبل لاعبيه المحترفين هناك، إلى جانب موقف اللاعب ثيو هبرنانديز