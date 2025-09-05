ديشامب يشيد بقوة الدوري السعودي

تحدث المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديشامب في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأوكراني، حيث تطرق المدرب الفرنسي إلى عدة قضايا أبرزها الدوري السعودي، ومستقبل لاعبيه المحترفين هناك، إلى جانب موقف اللاعب ثيو هبرنانديز
وأكد ديشامب أن الدوري السعودي لكرة القدم أصبح يحظى باهتمام واسع، مشيرًا إلى أنه لمس بنفسه ارتفاع مستوى التنافسية في المباريات الأخيرة، خلافًا لما يروَّج أحيانًا في وسائل الإعلام الأوروبية.
وقال: “لفتتني الحماسة في مباريات الدوري السعودي، فهي تتميز بندية عالية على عكس ما يشاع، وأعتقد أن وجود عدد كبير من النجوم العالميين ساعد على رفع مستواه الفني بشكل واضح.”
وشدد المدير الفني لمنتخب “الديوك” على أنه لا يعتزم استبعاد أي لاعب من حساباته لمجرد انتقاله إلى الدوري السعودي، موضحًا أن معيار الاختيار في المنتخب يعتمد على الجاهزية الفنية والبدنية، وليس على مكان اللعب.
وأضاف: “لن أستبعد لاعبًا فقط لأنه يلعب في الدوري السعودي، الأهم أن يقدم الأداء المنتظر ويظهر في أفضل حالاته.”
وبالحديث عن حالة ثيو هيرنانديز، نجم نادي الهلال، أوضح ديشامب أن الجدول الزمني لمباريات فريقه صب في مصلحة المنتخب الفرنسي. وقال: “الهلال لعب يوم الجمعة الماضية، وهذا منح ثيو وقتًا كافيًا للسفر والتأقلم مع المعسكر، ما جعله في وضع بدني أفضل مقارنة بغيره من اللاعبين.”
ويعول الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي على هيرنانديز بشكل كبير في المباراة المقبلة، خاصة أنه يعد أحد أهم الأوراق في تشكيلة ديشامب بفضل سرعته وقدرته على دعم الهجوم.
وتأتي تصريحات ديشامب لتؤكد أن الدوري السعودي بات حاضرًا في حسابات المنتخبات الأوروبية الكبرى، بعدما أصبح وجهة بارزة للعديد من النجوم العالميين، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الاعتراف بجودته وتأثيره على المستوى الدولي.
