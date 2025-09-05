تختتم غداً بإقامة 4 أشواط على كأس مهرجان ولي العهد

هاني البشر (الرياض)

تختتم غداً السبت، منافسات فئة “اللقايا” في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على أرض ميدان الطائف التاريخي، وسط تفوق آخر للهجن السعودية، حيث تعد “اللقايا” الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في المهرجان.

وانطلقت الثلاثاء الماضي منافسات النسخة السابعة من المهرجان، وتشهد إقامة 249 شوطًا من بينها 5 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ50 مليون ريال.

وحظي اليوم الأول “الجمعة” بتكرار التفوق السعودي بعد التفوق الكبير في منافسات فئة “الحقايق” الفئة الأولى المعتمد مشاركتها في المهرجان، حيث تصدرت الهجن السعودية قائمة الدول المشاركة بلقب كأس مهرجان ولي العهد للهجن و67 شوطاً، تليها قطر بكأس و20 شوط، ثمَّ الإمارات بكأس وثلاثة أشواط، فالبحرين بكأس وشوط، والكويت بشوط وحيد.

وحققت الهجن السعودية المركز الأول في فئة “اللقايا” بعدد 30 شوطا ، تليها الإمارات بشوطين، ثم قطر بشوط وحيد، حيث أقيم 33 شوطاً شاركت فيها 1438 مطية، خلال الفترة الصباحية شاركت 873 مطية، وخلال الفترة المسائية شاركت 565 مطية.

وظفرت المطية “المتحد” لمالكها السعودي عبد الرحيم حماد العنمي، بالتوقيت الأفضل في منافسات اليوم الأول في فئة “اللقايا” بنيلها لقب الشوط الـ 12 خلال الفترة الصباحية بتوقيت بلغ 6:04.346 دقيقة.

ويشهد اليوم الختامي غداً، إقامة أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن وعددها أربعة أشواط ومجموع جوائزها (4.4) ملايين ريال، حيث خصصت اللجنة المنظمة الشوط الأول والثالث على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح)، و(بكار – عام)، إضافة لجائزة مالية تبلغ (700) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (1.275) مليون ريال قيمة جوائز كل شوط.

وخصصت اللجنة الشوط الثاني والرابع على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – مفتوح)، و(قعدان – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (500) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (925) ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.

وعزز المهرجان من تواجده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.