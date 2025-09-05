الرئيسية
الشباب يحسم صفقة الإنجليزي راونهيل
الرياضة

الشباب يحسم صفقة الإنجليزي راونهيل

13 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       5 سبتمبر 2025

البلاد (جدة)

أتم نادي الشباب اتفاقه مع جوش براونهيل لاعب خط وسط بيرنلي الانجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية في صفقة حرة.

وانتهى عقد براونهيل مع بيرنلي بنهاية الموسم المنقضي، وفضّل اللاعب التوقيع لنادي الشباب، بعدما تلقى مفاوضات قوية من وولفرهامبتون لضمه في “الميركاتو” الحالي.

وذكرت شبكة “سكاي” أن اللاعب الإنجليزي؛ قد وافق على العرض المقدم له من نادي الشباب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا قد عقد مع نادي الشباب لمدة عامين، يحصل شهريًا على ما يتجاوز الـ 400 ألف جنيه إسترليني.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

