ناصر الدوسري مطلوب في بلجيكا والبرتغال

البلاد (جدة)

كشفت تقارير أن نادي الهلال تلقى عرضًا رسميًا من نادي سيركل بروج البلجيكي للتعاقد مع لاعب وسطه الدولي ناصر الدوسري، عقب المستويات اللافتة التي قدّمها مع “الأزرق” في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن الاهتمام بالدوسري لا يقتصر على الفريق البلجيكي فقط، إذ يراقب نادي براجا البرتغالي اللاعب أيضًا، في ظل الأداء المميز الذي ظهر به مع الهلال في المنافسات المحلية والدولية.

ورجّحت التقارير أن ترفض إدارة الهلال جميع العروض المقدمة، نظرًا لاعتماد المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي على اللاعب بشكل أساسي في تشكيل الفريق، وحاجة “الزعيم” لخدماته هذا الموسم.

ويمتلك ناصر الدوسري عقدًا سارياً مع الهلال حتى صيف 2027، بعد أن وقّع قبل عامين على تجديد عقده لأربع سنوات مع النادي العاصمي، وهو ما يعزز موقف الإدارة في ملف الحفاظ على نجم خط الوسط وقطع الطريق على العروض الخارجية.