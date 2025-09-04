قريباً.. افتتاح مدينة القدية الترفيهية

البلاد (القدية) كشفت مدينة القدية الترفيهية، أحد أكبر المشاريع الطموحة في المملكة، اليوم (الخميس)، أن افتتاحها سيكون قريبا.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب القدية على “إكس”، تقدمًا لافتًا في الأعمال الإنشائية التي باتت شبه مكتملة، كوجهة فريدة تجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة. وتضمن مقطع الفيديو عبارة “قريبا الافتتاح”، كما أنه كان مقرونا بتغريدة تقول: قريبا هتافاتكم سوف تضيء الحديقة. ومن المتوقع أن تقدم القدية تجارب غير مسبوقة تتخطى المألوف، حيث تم تصميمها لتكون أول مدينة في العالم مبنية بالكامل على مفهوم “اللعب”. يذكر أن مشروع القدية يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقديم وجهات ترفيهية عالمية. وينتظر أن تسهم المدينة في تعزيز تطوير عدد من القطاعات، وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، بما يعزز ازدهار الأعمال في مدينة الرياض وفي المملكة بشكل عام. ويتوقع أن يوفر المشروع 325 ألف فرصة عمل جديدة عبر أكثر من 200 نوع من الوظائف في مختلف القطاعات والصناعات طوال فترة تطوير المشروع، مع السعي للاستفادة من السكان الشباب والموهوبين في المملكة.