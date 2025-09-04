الرئيسية
زيارة محفزة من وزير الرياضة لمعسكر الأخضر في التشيك
الرياضة

زيارة محفزة من وزير الرياضة لمعسكر الأخضر في التشيك

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       4 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

زار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في العاصمة التشيكية براغ، الأربعاء، حيث التقى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، وأشاد باستعداداتهم للمرحلة المقبلة.

ويواصل الأخضر معسكره الإعدادي في براغ منذ الأحد الماضي، تحضيرًا لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث يخوض مباراتين وديتين أمام مقدونيا الشمالية اليوم (الخميس)، والتشيك يوم (الاثنين) المقبل.

ويشارك في المعسكر الحالي 27 لاعبًا، في أول فترة توقف دولي خلال الموسم الجديد، وذلك استعدادًا لمواجهتي إندونيسيا والعراق الحاسمتين ضمن التصفيات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

