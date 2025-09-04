زيارة محفزة من وزير الرياضة لمعسكر الأخضر في التشيك

البلاد (جدة)

زار الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في العاصمة التشيكية براغ، الأربعاء، حيث التقى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، وأشاد باستعداداتهم للمرحلة المقبلة.

ويواصل الأخضر معسكره الإعدادي في براغ منذ الأحد الماضي، تحضيرًا لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث يخوض مباراتين وديتين أمام مقدونيا الشمالية اليوم (الخميس)، والتشيك يوم (الاثنين) المقبل.

ويشارك في المعسكر الحالي 27 لاعبًا، في أول فترة توقف دولي خلال الموسم الجديد، وذلك استعدادًا لمواجهتي إندونيسيا والعراق الحاسمتين ضمن التصفيات.