جماهير الملاكمة تترقب المواجهة التاريخية بين كانيلو وكراوفورد

البلاد (الرياض)

تترقب جماهير الملاكمة حول العالم مساء السبت 13 سبتمبر الجاري، الحدث الأبرز على أرض ملعب أليجيانت ستاديوم في مدينة لاس فيغاس الأميركية، حيث يصطدم المكسيكي ساؤول “كانيلو” ألفاريز بالأميركي تيرينس كراوفورد في نزال استثنائي يدخل ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة وُصفت بأنها إحدى أهم أمسيات الملاكمة الحديثة، حيث يدافع فيها كانيلو عن اللقب الموحّد للوزن فوق المتوسط (Undisputed Super Middleweight Championship)، والذي يشمل أحزمة WBA, WBC, IBF، وWBO.

وستُنقل الأمسية المنتظرة مباشرة عبر منصة نتفلكس لملايين المتابعين من مختلف القارات، في مشهد عالمي ينتظر أن يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الرياضة.

إلى ذلك، تشهد البطاقة الرئيسية نزالات قوية إلى جانب القمة المرتقبة، حيث يخوض الإيرلندي كالوم والش (12-0، 10 بالضربة القاضية) نزالًا في وزن السوبر ولتر أمام الأميركي فيرناندو فارغاس جونيور (13-1، 12 بالضربة القاضية). فيما يدخل الفرنسي كريستيان مبيلي، المصنف الأول عالميًا في وزن السوبر متوسط وصاحب السجل المثالي (29-0، 24 بالضربة القاضية)، اختبارًا صعبًا أمام الغواتيمالي ليستر مارتينيز (19-0، 16 بالضربة القاضية). كما يظهر الملاكم السعودي محمد العقل (4-0، 2 بالضربة القاضية) في نزال مرتقب ضد الأميركي ترافيس كينت كراوفورد، في وزن الكروزرويت، وهي مواجهة تحظى بترقب خاص من الجمهور السعودي.

أما النزالات التمهيدية، فتشهد بدورها أسماء لامعة، حيث يلتقي الأوكراني سيرهيي بوهاتشوك بالأميركي براندون آدامز في وزن الوسط ضمن عشر جولات قوية، فيما يواجه الكازاخستاني إيفان ديشكو الأميركي جيرماين فرانكلين جونيور في الوزن الثقيل. وفي السوبر فيذر، يدخل الياباني ريتو تسوتسومي اختبارًا من ست جولات أمام الأميركي خافيير مارتينيز، بينما يخوض السعودي سلطان المحمد مواجهة خاصة أمام الأميركي مارتن كارابالو في السوبر لايت على مدى أربع جولات.

كما يلتقي الأميركي ستيفن نيلسون بالكوبي رايكو سانتانا في وزن خفيف الثقيل على مدى عشر جولات، فيما تجمع مواجهة السوبر متوسط بين المكسيكي ماركو فيردي والأوروغوياني ماركوس أوسوريو على مدى ست جولات، في نزال ينتظر أن يكون مليئًا بالإثارة.

ومع انتهاء النزالات التمهيدية والبطاقات المساندة، تتجه كل الأنظار إلى النزال الرئيسي الذي يضع كانيلو وكراوفورد وجهًا لوجه في مواجهة وُصفت بأنها “معركة الحسم”، حيث يسعى كل طرف لتأكيد هيمنته وكتابة إنجاز جديد في سجله الحافل، في ليلة استثنائية يُنتظر أن تحبس الأنفاس وتضع الجماهير أمام لحظة تاريخية لا تتكرر.