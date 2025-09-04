ثلاثي الأخضر يغيب عن ودية مقدونيا.. ورينارد يجهز البدائل

البلاد (جدة)

تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضربة جديدة، بعدما تأكد غياب ثلاثة من أبرز لاعبيه عن المواجهة الودية المرتقبة أمام مقدونيا، مساء الخميس، وهم سالم الدوسري، ونواف العقيدي، وناصر الدوسري، نتيجة عدم جاهزيتهم البدنية.

وغاب الثلاثي عن الحصة التدريبية الجماعية التي أُجريت مساء الأربعاء ضِمن معسكر الأخضر في براغ، واكتفوا بخوض تدريبات خاصة في النادي الصحي تحت إشراف الجهاز الطبي، ضِمن برامجهم التأهيلية، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويخوض الأخضر معسكره الحالي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالمباراتين الوديتين أمام مقدونيا ثم التشيك في الثامن من الشهر ذاته، وذلك بهدف اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعبين وتجهيز التشكيلة المثالية قبل الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ورغم الغيابات، واصل الأخضر تحضيراته بروح عالية، حيث ركز رينارد على تنويع أساليب اللعب وتجربة أسماء جديدة تم استدعاؤها مؤخرًا، بهدف تجهيز قائمة متكاملة قادرة على المنافسة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.