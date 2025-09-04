المحليات

تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره العراقي

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله أمس (الأربعاء) في الرياض سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة السيدة صفية طالب السهيل.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

