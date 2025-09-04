انطلاق منافسات فئة “اللقايا” في مهرجان ولي العهد للهجن غدًا الجمعة

هاني البشر (الطائف)
تنطلق غدًا الجمعة، أول أشواط منافسات فئة “اللقايا” في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على أرض ميدان الطائف التاريخي ولمدة يومين، وتعد “اللقايا” الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في أشواط النسخة السابعة من المهرجان الذي تتجاوز مجموع جوائزه (50) مليون ريال.
تنطلق غدًا الجمعة، أول أشواط منافسات فئة “اللقايا” في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، على أرض ميدان الطائف التاريخي ولمدة يومين، وتعد “اللقايا” الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في أشواط النسخة السابعة من المهرجان الذي تتجاوز مجموع جوائزه (50) مليون ريال.
وستخوض فئة “اللقايا” 64 شوطًا، تقطع من خلالها المطايا المشاركة مسافة 256 كيلو مترًا، مسافة كل شوط 4 كيلو مترات، الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحًا، والمسائية في تمام الساعة: 3.00 عصرًا.
وتُختتم منافسات فئة “اللقايا” بإقامة أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن، وعددها أربعة أشواط ومجموع جوائزها (4.4) مليون ريال، حيث خصصت اللجنة المنظمة الشوط الأول والثالث على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح)، و(بكار – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (700) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (1.275) مليون ريال قيمة جوائز كل شوط.
وخصصت اللجنة الشوط الثاني والرابع على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان -مفتوح)، و(قعدان – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (500) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (925) ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.