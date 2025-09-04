الرياضة

انطلاق بطولة المملكة لألعاب القوى للصم 2025 في القطيف

صحيفة البلاد
البلاد (القطيف)
انطلقت اليوم منافسات بطولة المملكة لألعاب القوى للصم 2025 على مضمار مدينة الأمير نايف الرياضية بمحافظة القطيف، بتنظيم من الاتحاد السعودي لرياضة الصم على مدى يومين، بمشاركة أكثر من (40) لاعبًا يتنافسون في (12) مسابقة متنوعة.
وتتضمن البطولة سباقات الجري لمسافات (100م)، (200م)، (400م)، (800م)، (1500م)، و(5000م)، إضافةً إلى سباق التتابع (4×100م)، إلى جانب منافسات الميدان التي تشمل الوثب الطويل، والوثب الثلاثي، رمي الرمح، رمي القرص، ورمي الكرة الحديدية.
ويشرف على البطولة أكثر من (20) حكمًا معتمدًا، إلى جانب المراكز والأندية المشاركة من مختلف مناطق المملكة وهي القطيف، والدمام، وجدة، وأبها، وينبع، والطائف.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم خالد الفاير أن الاتحاد يحرص على تنفيذ برامجه الزمنية المعتمدة سنويًا، ومتمنيًا لجميع اللاعبين المشاركين التوفيق وتحقيق أفضل النتائج.

