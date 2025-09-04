النصر يستعد للاتحاد في جدة

البلاد (جدة)

كشفت تقارير أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر، فضّل البقاء في جدة بعد مواجهة فريق جدة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، المقررة في 23 سبتمبر الجاري، بدلاً من العودة مباشرة إلى الرياض.

وأوضحت التقارير أن قرار جيسوس يأتي لتفادي الإرهاق، حيث سيخوض النصر مواجهة قوية أمام الاتحاد بعد أربعة أيام فقط، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، على ملعب “الإنماء” في جدة.

وبعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر، يخوض النصر سلسلة من المباريات المتتالية، تبدأ يوم 14 سبتمبر أمام الخلود في الرياض ضمن الجولة الثانية من الدوري، ثم مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي يوم 17 سبتمبر على ملعب “الأول بارك” في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا 2.

ويواصل النصر مشواره بملاقاة الرياض يوم 20 سبتمبر في الجولة الثالثة من الدوري، ثم يواجه جدة يوم 23 في كأس الملك، قبل أن يصطدم بالاتحاد يوم 26 سبتمبر في الكلاسيكو المرتقب.