القادسية يعير بويرتاس إلى فيردر بريمن
صحيفة البلاد       4 سبتمبر 2025

البلا (جدة)

 

أعلن نادي القادسية موافقته على انتقال لاعب وسطه السويسري كاميرون بويرتاس إلى صفوف فيردر بريمن الألماني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وفقًا لبيان رسمي أصدره النادي، اليوم الخميس.

وكان القادسية قد ضم بويرتاس خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025، قادمًا من نادي رويال أونيون سان جيلواز البلجيكي، في صفقة لاقت اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.

وخلال مشواره مع الفريق، خاض اللاعب السويسري 38 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته كلاعب مؤثر وأحد أبرز عناصر القادسية في الموسم الماضي.

