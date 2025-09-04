الرياض تستضيف حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2025

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن العاصمة السعودية الرياض، ستحتضن حفل توزيع جوائزه السنوي يوم 16 أكتوبر المقبل، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي.
أبرز الجوائز المنتظرة
يتضمن الحفل تقديم عدد من الجوائز المرموقة، من بينها:
جائزة أفضل لاعب في آسيا.
جائزة أفضل مدرب.
جائزة أفضل لاعب صاعد.
كما سيشهد الحفل استعراض أبرز إنجازات الاتحاد الآسيوي خلال الموسم الماضي.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ قد أعلن في ديسمبر الماضي استضافة المملكة للحفل السنوي إلى جانب مؤتمر رؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات الإقليمية والأمناء العامين لعام 2025، في خطوة تعكس مكانة السعودية المتنامية في الساحة الرياضية القارية.
لمحة عن النسخ السابقة
يُذكر أن العاصمة الكورية الجنوبية سول كانت قد استضافت نسخة 2024، التي شهدت تتويج النجم القطري أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في القارة، بينما أقيمت نسخة 2023 في الدوحة، بعد عودة الحفل إلى أجندة الاتحاد الآسيوي عقب توقف استمر أربع سنوات بسبب جائحة كورونا.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م