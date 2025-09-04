ارتفاع حصيلة الضحايا وسط تفاقم المجاعة.. الجيش الإسرائيلي يطوق غزة

البلاد (غزة)

طوّق الجيش الإسرائيلي، أمس (الأربعاء)، مدينة غزة بالكامل، مع تواصل القصف الجوي والمدفعي لليوم الثلاثين على التوالي، فيما تستعد قواته البرية لاقتحام المدينة وسط مخاوف أممية من كارثة إنسانية متصاعدة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات الماضية إلى 119 قتيلاً، بينهم 24 من طالبي المساعدات وصحافيان، ليرتفع إجمالي القتلى منذ بداية العملية الأخيرة إلى آلاف المدنيين.

بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة ستة أشخاص إضافيين، بينهم طفل، جراء المجاعة وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا الجوع إلى 367، بينهم 131 طفلاً. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أواخر أغسطس حالة مجاعة رسمياً في القطاع، مؤكدة أن نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.

إلى ذلك، كشفت لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 21 ألف طفل أصبحوا يعانون من إعاقات دائمة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، من أصل أكثر من 40 ألف طفل أصيبوا بجروح مرتبطة بالعمليات العسكرية.

في الأثناء، يواصل السكان النزوح نحو جنوب القطاع وسط غياب المناطق الآمنة، فيما تؤكد المنظمات الإنسانية أن عمليات الإجلاء التي يطالب بها الجيش الإسرائيلي “مستحيلة التنفيذ”. أما مجلس الأمن الدولي، فقد اعتبر المجاعة في غزة “أزمة من صنع البشر”، محذراً من أن استخدام التجويع كسلاح في الحرب يشكل خرقاً للقانون الدولي.

وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على القطاع منذ أكتوبر 2023، شددته مجدداً في الأسابيع الأخيرة مع بدء العملية العسكرية على مدينة غزة، رغم التحذيرات الدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وتشير تقديرات المنظمات الإنسانية إلى أن معظم سكان القطاع، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، نزحوا داخلياً مرة واحدة على الأقل منذ اندلاع الحرب، ما تسبب في ضغط هائل على الملاجئ والمستشفيات التي تعاني أصلاً من نقص الإمدادات. كما أن تكرار استهداف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين ضاعف من حجم الكارثة، حيث يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين القصف والحصار والجوع.

ويؤكد مراقبون أن الوضع الحالي قد يكون من بين أخطر الأزمات الإنسانية في العقود الأخيرة، إذ يتقاطع التصعيد العسكري مع الانهيار الاقتصادي والحرمان الغذائي، ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار صعب يتعلق بمدى قدرته على التدخل لمنع تفاقم المأساة إلى مستويات أكبر.