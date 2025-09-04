الرئيسية
إغلاق 10 مقاهٍ ورصد 23 منشأة مخالفة بجدة
صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       4 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أسفرت حملة مكثفة نفذتها الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة على المقاهي ومحال تقديم المشروبات، عن إغلاق 10 مقاهٍ مخالفة، ورصدت مخالفات متعددة على 23 منشأة بالمحافظة.

وشملت المخالفات المرصودة العمل دون رخصة أو برخص موقوفة، وعدم حصول العاملين على شهادات صحية، وتقديم منتجات التبغ دون ترخيص، وتدني مستوى النظافة، ومخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات الصحية والفنية.

وجاء ذلك في إطار جهود الأمانة الميدانية لمتابعة التزام المنشآت الغذائية والصحية، ورفع مستوى الامتثال وحماية الصحة العامة لسكان وزوار المدينة، مثمنةً دور السكان في تحسين الخدمات، وإسهامهم في التبليغ عن المخالفات.

وأكدت الأمانة مواصلة جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في تعزيز السلامة والصحة العامة ورفع مستوى الامتثال لدى المنشآت.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

