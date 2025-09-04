أمير منطقة الجوف يدشّن مشاريع تنموية وخدمية بحضور وزير البلديات والإسكان

البلاد (سكاكا)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، في ديوان الإمارة اليوم، وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للمنطقة.
ورحّب سموه في مستهل اللقاء بالوزير، منوّهًا بالدعم الكبير الذي تحظى به منطقة الجوف من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومؤكدًا حرص الإمارة على دعم الجهود الرامية لتطوير الخدمات البلدية والإسكانية، والارتقاء بجودة الحياة في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المشاريع البلدية والإسكانية التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على أهمية التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التنمية المتوازنة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بعد ذلك، دشّن سمو أمير المنطقة عددًا من المشاريع التنموية والخدمية، ووضع حجر الأساس لعددٍ آخر، بقيمة إجمالية تتجاوز 453,923,000 مليون ريال، كما أطلق أعمال التسجيل العقاري بالمنطقة، وتسلّم تقرير المرصد الحضري لعام 2024/2025، إضافة إلى تسليم وحدات سكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي، وتكريم المانحين لبرنامج “جود الجوف”.
كما تضمّنت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداعمة لمسيرة التنمية، وذلك بحضور سمو نائب أمير المنطقة ومعالي الوزير.
من جانبه، أعرب وزير البلديات والإسكان عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته وتدشين المشاريع ووضع حجر أساسها، مؤكّدًا أن هذه الخطوات تأتي امتدادًا للدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بمشاريع التنمية في مختلف مناطق المملكة.