ولي العهد ورئيس الجمهورية الفرنسية يبحثان مجالات التعاون ويستعرضان تطورات الأحداث في المنطقة

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، مساء أمس، من فخامة الرئيس إيمانويل ماکرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

جرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون القائمة بين المملكة وفرنسا في عددٍ من المجالات وفرص تعزيزها.

كما جرى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة بما فيها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفي هذا الصدد جدّد سمو ولي العهد -حفظه الله- موقف المملكة الداعي لوقف فوري للحرب في غزة، وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين