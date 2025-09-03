ميدان الطائف التاريخي يشهد انطلاق أول أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن

هاني البشر (الطائف)
تنطلق غدًا، أول أشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة، وذلك في ختام منافسات فئة “الحقايق” الفئة الأولى المعتمد مشاركتها في المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي بمحافظة الطائف، وتتجاوز مجموع جوائزه (50) مليون ريال.
ويشهد اليوم الأخير من منافسات فئة “الحقايق” إقامة (16) شوطًا في الفترة الصباحية، و(14) شوطًا في الفترة المسائية، مسافة كل شوط فيها (2) كيلو متر، الأربعة الأولى مخصصة للكؤوس ومجموع جوائزها (4.4) ملايين ريال.
وخصصت اللجنة المنظمة الشوط الأول والثالث على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار – مفتوح)، و(بكار – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (700) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (1.275) مليون ريال قيمة جوائز كل شوط.
وخصصت اللجنة المنظمة الشوط الثاني والرابع على كأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان – مفتوح)، و(قعدان – عام) إضافة لجائزة مالية تبلغ (500) ألف ريال لصاحب المركز الأول من أصل (925) ألف ريال قيمة جوائز كل شوط.
واستوحت اللجنة المنظمة للمهرجان شعار المهرجان الذي يجمع بين رمزية الهجن مع ورد الطائف في هوية الكأس الذهبية الرئيسية المقدمة للمالك، ويدمج الاتحاد هذين الرمزين للتعبير عن الثقافة والرياضة في المهرجان.
ويزن الكأس الرئيسي (5) كيلو غرامات، ويبلغ ارتفاعه (40) سنتيمترًا وبقاعدة يصل عرضها إلى (17.6) سنتيمترًا، وصنع من النحاس المطلي بالذهب، ويزن الكأس الثاني المخصص للمضمر (3) كيلو غرامات، صنع بذات الشكل والطريقة.
واستغرقت صناعة كؤوس المهرجان (50) يومًا، صممها الاتحاد السعودي للهجن، وصُنعت في إيطاليا على أيدي أمهر صناع الكؤوس في أوروبا.