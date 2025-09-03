موسم سباقات الطائف| الأسبوع السابع يشهد مواجهة أمهار السنتين في كأس الطائف للسرعة 

محمد الجليحي(الطائف)

يُنظِّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، يومَي الجمعة والسبت الموافق 5 و 6 من سبتمبر 2025، منافسات الأسبوع السابع من موسم سباقات الطائف، وذلك عبر الحفلين الثالث عشر و الرابع عشر، بمجموع عشرة أشواط في كل حفل، تتنوع فيها الدرجات والتصنيفات والأعمار، للخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة.

حيث خصص الشوط الرابع من يوم الجمعة للشوط التحضيري لبطولة ميدان الملك خالد للأفراس على مسافة 1400 متر، وفيه تشارك المرشحه ” سنافيه ” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام.

كما تتواجد المرشحه الأخرى الفرس ” الفيصليه ” بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات هشام عبدالواحد وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

وفي تاسع الأشواط خصص للشوط التحضيري لتحدي نادي سباقات الخيل لأمهار السنتين على مسافة 1600 متر

وفيه يشارك المهر ” عباد ” الأقرب للترشيحات بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

اما عن ختام الأشواط فقد خصص للشوط التحضيري لبطولة ميدان الملك خالد، مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر، وفيه يتواجد المميز ” وقتك ” بشعار إسطبل الأصايل وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال عادل الفريدي

كما يرافقه بالترشيحات الجواد ” فاينل دستنيشن ” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام .

وفي سباقات يوم السبت خصص الشوط العاشر لكأس الطائف للسرعة بجائزة تبلغ 400 ألف ريال لأمهار السنتين مفتوح الدرجات على مسافة السرعة 1200 متر، والمعطيات تذهب مع المهر ” الأغر ” بشعار المالك فهيد متعب فهاد السبيعي وبتدريبات سلمان العضياني وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، ويرافقه بالترشيحات المهر ” نيو تاون رنر ” بشعار الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات سلطان بن جلال وبقيادة الخيال اليكسس مورينو.

وكذلك يتواجد المهر ” باذخ ” بشعار المالك فهد ضيدان جريس العتيبي وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، كما تتواجد أمهار ذات دماء مميزة تشارك للمرة الأولى : أكحل واليقنت شامب.