 مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية

هاني البشر (الطائف)

تخطى عدد المطايا المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن 2025، حاجز الـ 100 ألف مطية، وذلك فور نهاية اليوم الأول من النسخة السابعة في المهرجان المقام حالياً على أرض ميدان الطائف التاريخي للهجن، ليسجل رقما قياسيا جديدا يضاف للأرقام والإنجازات الكبيرة التي حققها منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2018.

وسجلت النسخة الأولى مشاركة 11.178 مطية، الثانية 13.377 مطية، الثالثة 14.843 مطية، الرابعة 17.669 مطية، الخامسة 20.216 مطية، السادسة 21.637 مطية، وبمجوع بلغ 98.920 مطية.

وشهد اليوم الأول من المهرجان الذي انطلق أمس الثلاثاء مشاركة 1495 مطية، وذلك ضمن منافسات فئة “الحقايق” رفع بها عدد المطايا المشاركة في نسخ المهرجان إلى 100.415 مطية.

وحصل المهرجان على شهادة موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في نسخته السادسة لعام 2024، مسجلًا أكبر عدد من المطايا في سباقات الهجن في العالم، حيث شاركت 21,637 مطية، تزامناً مع تسمية عام 2024 بـ “عام الإبل”، واحتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محلياً ودولياً، باعتبارها موروثاً ثقافياً أصيلاً، ومكوناً أساسياً في البناء الحضاري.

كما حصد المهرجان خلال دوراته السابقة على جوائز محلية ودولية، من أبرزها أربع جوائز من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأكبر مجسم هجن مضيء، وجائزة مكة للتميّز الاقتصادي لعام (2023)، تقديرًا لمساهماته النوعية في تنشيط الحراك الاقتصادي والثقافي المرتبط بالتراث.

وأسهم المهرجان منذ انطلاقه في تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية، من خلال فعاليات متنوعة تدعم الموروث الشعبي وتعزز من حضوره، إلى جانب ترسيخ صورة المملكة حاضنةً للتراث والهُويَّة.