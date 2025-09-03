مهرجان نبض العُلا يقدّم تجربة تدريبية مع نخبة الدراجين المحترفين من فريق “جايكو العُلا” للدراجات

البلاد (العُلا)
يعود مهرجان “نبض العُلا” في نسخته المرتقبة خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر القادمين، ليقدّم للزوّار برنامجًا شاملًا من الحركة والتأمل والنشاط البدني، وسط مناظر طبيعية آسرة وفريدة من نوعها.
ومن أبرز فعاليات المهرجان لهذا العام المعسكر التدريبي الاحترافي لفريق “جايكو العُلا” للدراجات، الذي يُقام على مدى يومين في 29 و30 أكتوبر، حيث يمنح عشّاق الدراجات فرصة مميزة للتدرّب إلى جانب نخبة من نجوم سباقات “جيرو دي إيطاليا” و”طواف فرنسا”، ضمن تجربة عالية الأداء في قلب صحراء العُلا.
ويشارك في البرنامج مدرّبون وأطباء وخبراء تغذية وآليات من الفريق، لتقديم حصص تدريبية مكثفة تُحاكي أجواء السباقات الاحترافية.
ويتضمن البرنامج خمس جلسات تدريبية متخصصة، يطّلع خلالها المشاركون على أسرار الأداء العالي وإستراتيجيات السباق وتقنيات الاستشفاء، إضافة إلى تنمية القدرات الذهنية اللازمة للنجاح في سباقات النخبة.
ويُعد مهرجان “نبض العُلا 2025” منظومة متكاملة من التجارب الفريدة، تجمع بين لحظات التأمل عند الشروق واختبارات التحمل عبر وديان الصحراء، ليمنح المشاركين فرصة لإعادة التواصل مع الذات والمجتمع والطبيعة في أجواء استثنائية.