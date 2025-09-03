الرياضة

سباقات مهرجان ولي العهد للهجن 2025.. تنافسية وقوة

هاني البشر (الطائف)
وصف مالك الهجن محمد راجح السبيعي، القادم من ميدان حفر الباطن، منافسات فئة “الحقايق” في مهرجان ولي العهد للهجن 2025 بالقوية والصعبة، في ظل مشاركة مطايا ذات نوعيات مميزة تجعل من المنافسة في هذا المهرجان محتدمة؛ بسبب نوادر الهجن المشاركة في الأشواط، ما يعطي المهرجان أهمية كبيرة لدى ملاك الهجن في الوطن العربي الكبير.
وظفرت المطية “متعبة” لمالكها السبيعي بلقب الشوط الثالث خلال الفترة المسائية في اليوم الأول فئة الحقايق (بكار – عام) بتوقيت بلغ (3:10.071) دقيقة، وقال السبيعي: بفضل الله تعالى استطاعت “متعبة” أن تظفر بالمركز الأول وذلك غير مستغرب عليها، بالرغم من قوة المطايا المشاركة في هذا الشوط مما جعل التنافس على أشده.
وقدم شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به هذا الموروث من اهتمام ودعم كبير ممثلًا بإقامة أكبر المهرجانات والجوائز المالية العالية التي تساعد أهل الهجن على المشاركة بشكل مميز في هذه الرياضة العريقة.
وأكد أن ما يقوم به الاتحاد السعودي للهجن كبير بتنظيمات عالية، سهلت مهمة الملاك والمشاركين في المهرجان من جاهزية الميدان، وتواصلهم المستمر بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المشاركين في هذا المهرجان العالمي.
