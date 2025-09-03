رئيس الإمارات يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه

البلاد (الرياض)

وصل إلى الرياض، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.