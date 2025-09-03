الأولى

رئيس الإمارات يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       3 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
وصل إلى الرياض، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *