بسبب الجوانب التنظيمية لكأس السوبر السعودي في هونغ كونغ: الاتحاد السعودي يعلن إقالة الأمين العام إبراهيم القاسم

البلاد (جدة)

أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم من منصبه، وتعيين سمير بن عبدالله المحمادي أميناً عاماً، وذلك في بيان رسمي أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في البيان:” إشارة إلى توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعالجة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالقرارات الصادرة بشأن بطولة كأس السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات القانونية، التي تكفل استقرار تنظيم المسابقات والحفاظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة، والرفع لسموه بما يتم حول ذلك بشكل عاجل، فقد قام مجلس إدارة الاتحاد في حينه بتشكيل فريق عمل لتقييم ودراسة كافة الجوانب المرتبطة بالموضوع والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة”.

وتابع البيان: “وبناء على ذلك فقد عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025 اجتماعًا، ثمّن خلاله حرص سموه ومتابعته الحثيثة لكل ما يهم القطاع الرياضي، وبعد دراسة النتائج التي توصل إليها فريق العمل فقد قرر مجلس الإدارة ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ما يلي:

1- إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم بن سليمان القاسم من منصبه.

2- تعيين سمير بن عبدالله المحمادي أميناً عاماً للاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

3- تفعيل دور الأمانة العامة في اللجان القضائية، بحيث تتولى عملية الإشراف المباشر على الأعمال الإدارية لأمانة السر لكل اللجان القضائية.

4- استحداث منصب وظيفي بمسمى “أمين سر اللجان القضائية، وذلك لدعم وتطوير عمل اللجان القضائية.

5- يتولى “أمين سر اللجان القضائية” تقديم الدعم الإداري بما يشمل عمليات التواصل الداخلي، وأتمتة الإجراءات، ومتطلبات اللجان القضائية، والرفع بالتقارير الإدارية الدورية للأمانة العامة، والعمل على تقييم الإجراءات الإدارية كافة المطبقة في عمل اللجان والتنسيق بينها دون الإخلال بمبدأ استقلالية اللجان القضائية.

6- تقوم الأمانة العامة للاتحاد السعودي بتقييم شامل للإجراءات كافة في اللجان؛ بهدف زيادة كفاءتها، والرفع بالتقارير لمجلس الإدارة، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.

كما استعرض المجلس التقارير الفنية الخاصة ببطولة السوبر السعودي المقامة في هونغ كونغ، والتي أكدت استقرار ما أسفرت عنه المباريات من نتائج.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم احترامه للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية المستقلة، وعلى حقوق الأطراف كافة في سلك السبل القانونية أمام اللجان القضائية بمختلف درجاتها أو أمام مركز التحكيم الرياضي، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة”.