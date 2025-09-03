الهجن السعودية تتصدر بـ45 شوطًا والقطرية تتألق في مهرجان ولي العهد

هاني البشر (الطائف)
واصلت الهجن السعودية تألقها وتميزها في ثاني أيام مهرجان ولي العهد للهجن 2025، وزادت غلتها في عدد الأشواط الأولى ضمن منافسات فئة “الحقايق” إلى (45) شوطًا.
وانطلقت أمس الثلاثاء على أرض ميدان الطائف التاريخي، منافسات النسخة السابعة من المهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، ويشهد إقامة (249) شوطًا من بينها (5) أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والسيدات، وتجاوزت قيمة جوائز المهرجان الـ(50) مليون ريال.
وشهد اليوم الثاني من المهرجان إقامة (31) شوطًا لفئة “الحقايق” أولى فئات الهجن المعتمد مشاركتها في هذه النسخة، بمشاركة (1458) مطية، على فترتين صباحية ومسائية، مسافة كل شوط (2) كيلو متر، وشهدت أشواط الفترة الصباحية إقامة (16) شوطًا، بمشاركة (866) مطية، وشهدت الفترة المسائية إقامة (15) شوطًا بمشاركة (592) مطية.
ونجحت الهجن السعودية في اليوم الثاني بالظفر بلقب (20) شوطًا مقابل (11) شوطًا لقطر، ليصل مجموع السعودية إلى (45) شوطًا في المركز الأول، وقطر (15) شوطًا في المركز الثاني، وشوط للإمارات، وشوط للكويت.
من جهتها، كسرت المطية “الطيارة” لمالكها القطري، سالم جابر الجربوعي التوقيت الأفضل في فئة “الحقايق” بتوقيت بلغ (2:54.803) دقائق، وكان مسجلًا في اليوم الافتتاحي باسم المطية “وطن” لمالكها السعودي خليل سالم البطين بتوقيت بلغ (3:02.066) دقيقة.
يُذكر أن النسخ الست السابقة من المهرجان، التي انطلقت أولها عام 2018، شهدت إقبالًا لافتًا من محبي رياضة الهجن من داخل المملكة وخارجها، وهو ما ينسجم مع هدف المهرجان في ترسيخ تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.
ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، ويُعد المهرجان وجهة رئيسة لملاك وعشاق الهجن، وحاضنًا للموروث الأصيل، بما يعود بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.