الاتحاد الأوروبي يؤكد دعم حل الدولتين

البلاد (بروكسل)

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل خطوة مهمة لدعم جهود حل الدولتين، مشدداً على التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل على إيجاد حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، وفقاً لـ”العربية”:” موقف الاتحاد واضح ولا يترك مجالاً للشك: لا يوجد حل سوى حل الدولتين، دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية ومتواصلة جغرافياً، وقابلة للحياة، تعيش بأمن وسلام، على أساس الاعتراف المتبادل، مع القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين”. وأضاف العنوني أن الاتحاد سيواصل مساعيه للوصول إلى موقف أوروبي موحد قائم على حل الدولتين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.

وجاءت تصريحات الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك هذا الشهر، مشيراً إلى عزم بروكسل فرض “عقوبات صارمة” على الحكومة الإسرائيلية. وكتب بريفو عبر حسابه على منصة “إكس”: “بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع اتخاذ عقوبات صارمة بحق الحكومة الإسرائيلية”.

وكانت فرنسا قد أعلنت، في نهاية يوليو الماضي، عن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب إعلان أكثر من 12 دولة غربية نيتهم السير على خطى باريس في هذا الاتجاه.

ويأتي هذا الإعلان بعد المؤتمر الدولي الذي ترأسته السعودية وفرنسا، يومي 28 و29 يوليو، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي ركز على تسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين. وقد اعتمد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي تؤكد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، مع ضمان أمن واستقرار المنطقة.

ويعكس موقف الاتحاد الأوروبي واعتراف بعض الدول الغربية بدولة فلسطين تصعيداً دبلوماسياً دولياً يهدف إلى دعم حل الدولتين وفرض ضغوط على الأطراف المعنية لتسهيل التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.