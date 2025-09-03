أمير منطقة نجران يدشّن جمعية فرسان الأخدود للفروسية

البلاد (نجران)
دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، جمعية فرسان الأخدود للفروسية، بحضور مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن شايع، ورئيس الجمعية بنجران راشد آل شرية، وعدد من أعضاء الجمعية.
وتسعى الجمعية لرفع مستوى الفروسية بمنطقة نجران، لمواكبة حركة التطور الرياضي في المملكة، من خلال تسخير كافة الجهود والخبرات لخدمة الفروسية وتطويرها على جميع المستويات، وإيجاد بيئة خاصة للفرسان تمكنهم من المشاركات المحلية والدولية، إضافة إلى نشر الوعي بإقامة الدورات والمسابقات الرامية لتطوير ورفع مستوى ثقافة الفروسية، وإحياء روح المنافسة والشغف للفرسان، وتشجيع الاستثمار برياضة الخيل للوصول للاستثمار الاجتماعي.