” أخضر 19″ يعبر قطر ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج

البلاد (جدة)

حجز أخضر 19 مقعده في نصف نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا، بعدما نجح في التغلب على نظيره القطري، بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، لحساب الجولة الثالثة من البطولة.