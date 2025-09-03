” أخضر 19″ يعبر قطر ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج

البلاد (جدة)
حجز أخضر 19 مقعده في نصف نهائي كأس الخليج تحت 20 عامًا، بعدما نجح في التغلب على نظيره القطري، بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، لحساب الجولة الثالثة من البطولة.
انتظر المنتخب السعودي حتى الدقيقة 59؛ من أجل فك شفرة المرمى القطري عند طريق الواعد عبدالعزيز الشمري، قبل أن يطلق عبدالعزيز عواجي رصاصة الرحمة على محاولات العنابي للعودة إلى اللقاء؛ بتسجيله هدف الحسم عند الدقيقة 90+2.
بهذا الفوز، تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة وحيدة أمام المنتخب اليمني الوصيف، ليعبرا معًا إلى نصف نهائي البطولة.