نزاهة تحقق مع 416 موظفاً حكومياً وتوقف 138 بتهم فساد

البلاد (الرياض)

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” التحقيق مع 416 موظفاً حكومياً خلال شهر أغسطس الماضي، وأوقفت 138 منهم على ذمة قضايا فساد؛ شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، فيما أُطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.

وأوضحت الهيئة في بيانها الصادرأمس (الاثنين)، أنها نفذت 1851 جولة رقابية، استهدفت عددًا من الوزارات والهيئات الحكومية؛ شملت وزارات الداخلية، والحرس الوطني، والدفاع، التعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأكدت”نزاهة” أن هذه التحركات؛ تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز الشفافية وحماية المال العام، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات، بغض النظر عن موقع أو منصب المتورطين، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة.