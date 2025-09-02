سيطرة سعودية في انطلاقة مهرجان ولي العهد للهجن 2025 بالطائف

البلاد (الطائف) سيطرت الهجن السعودية على المراكز الأولى في اليوم الافتتاحي لمهرجان ولي العهد للهجن 2025، بعد تحقيقها 25 شوطًا في فئة “الحقايق”، أولى فئات الهجن؛ المعتمد مشاركتها في النسخة السابعة من المهرجان.

وانطلقت منافسات المهرجان، اليوم الثلاثاء، على أرض ميدان الطائف التاريخي، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن. ويُنظم المهرجان من قِبل الاتحاد، ويشهد إقامة 249 شوطًا، منها 5 أشواط لسباق الهجانة للرجال والسيدات، بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال. – 31شوطًا

شهد اليوم الأول إقامة 31 شوطًا لفئة “الحقايق” بمشاركة 1495 مطية، على فترتين صباحية ومسائية، بواقع 16 شوطًا صباحيًا شاركت فيها 882 مطية، و15 شوطًا مسائيًا بمشاركة 613 مطية، على مسافة 2 كيلومتر لكل شوط.

وحققت الهجن السعودية الفوز في 25 شوطًا، مقابل 4 لقطر، وشوط للإمارات، وآخر للكويت. وسجّلت المطية “وطن” لمالكها السعودي خليل سالم البطين التوقيت الأفضل في اليوم الأول بزمن 3:02.066 دقائق، فيما نالت المطية “سبارك” لمالكها راشد عساف الشامري لقب الشوط الرئيسي الافتتاحي.

يُذكر أن المهرجان، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2018، يحظى بإقبال واسع من محبي رياضة الهجن داخل المملكة وخارجها، ويُعد منصةً لترسيخ هذا الموروث الأصيل في الثقافة السعودية.

ويحظى قطاع الهجن بدعم كبير من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره ضمن رؤية طموحة تُحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة على مستوى المملكة والعالم العربي، ويُعد المهرجان وجهة رئيسية لهذا الموروث بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والسياحة.