بطولة أرامكو هيوستن تفتتح آفاقاً جديدة لجولف السيدات ضمن سلسلة PIF العالمية

محمد الجليحي (الرياض)

تستعد مدينة هيوستن لاحتضان محطة رياضية بارزة مع انطلاق بطولة أرامكو هيوستن في نادي جولف كريست، ضمن منافسات سلسلة PIF العالمية للجولة الأوروبية للسيدات (LET).



وتشكل البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار، محطة محورية تجمع بين نخبة من أبرز البطلات العالميات والمواهب الواعدة، لتجسد رسالة السلسة في تمكين المرأة، وتعزيز الاستثمار، وترسيخ إرث مجتمعي مستدام.



ولا تقتصر بطولة أرامكو هيوستن على كونها حدثاً رياضياً فحسب، بل تشكل منصة حقيقية للتغيير من خلال تسليط الضوء على جولف السيدات وإبراز دور المرأة في الرياضة العالمية حيث تواصل السلسلة إلهام الفتيات في هيوستن وخارجها، ليصبحن جزءاً من مستقبل اللعبة ويساهمن في مسيرة تطويرها.



وتؤكد البطولة، من خلال شراكتها مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، على الدور المهم للرياضة كمحرك للنمو الاقتصادي ووسيلة لتعزيز الحوار العابر للحدود. لتتحول أجواء المنافسة إلى منصة تجمع قادة الأعمال والشركاء وصنّاع القرار في مشهد يعكس قوة الرياضة في بناء جسور التواصل والتعاون.



وإلى جانب المنافسات على أرض الملعب، حرصت بطولة أرامكو هيوستن على أن يمتد أثرها إلى المجتمع من خلال سلسلة من المبادرات الهادفة إلى إلهام الشباب وتعريفهم برياضة الجولف. فقد تعاونت البطولة مع مؤسسة “روجر كليمينز” لتقديم برامج تدريبية متخصصة في الجولف والاستدامة بمشاركة أسطورة البيسبول روجر كليمينز، كما عملت مع مؤسسة “سبورتس أثوريتي فيلد” لفتح أبواب اللعبة أمام الأطفال من مختلف الخلفيات وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجربة البطولة بشكل مباشر.



من جهته، قدّم برنامج “فيرست تي هيوستن” جولات في الكواليس وورش عمل تعريفية بالمهن المرتبطة بعالم الجولف، فيما ركزت جمعية “جيرلز إنك” في هيوستن الكبرى على تمكين الفتيات من عمر 6 إلى 18 عاماً عبر برامج التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، إلى جانب حصص تدريبية في الجولف وورش عمل مهنية.

كما أطلقت مبادرة “مستقبل الاستدامة” ورش عمل حول الرياضة والاستدامة مع بحث إمكانية تأسيس أكاديمية مناخية، في حين أسهم برنامج “GoGolf” في تقديم حصص مجانية للشباب تهدف إلى تعريفهم باللعبة وضمان استمرارية أثر البطولة لسنوات قادمة.