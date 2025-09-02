المنتخب السعودي للجوجيتسو يتصدر بطولة غرب آسيا بـ (17) ميدالية

البلاد (جدة)
تصدر المنتخب السعودي للجوجيتسو الترتيب العام لبطولة غرب آسيا في البحرين لفئات تحت (16، 18، والكبار) بعد حصده (17) ميدالية متنوعة” 8 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات” في ختام البطولة.
ففي فئة تحت (16) عامًا، حقق محمد المعيوف ومشعل حسام وهديل قدحة وجمال جحلان الميداليات الذهبية، ونالت شادن فطاني الميدالية الفضية.
وحقق إلياس بنجر وخالد حباب وحسان ندا 3 ذهبيات، في فئة تحت (18) عامًا، ونال عمر بن محفوظ ويوسف البصراوي وعبدالرحمن فقيه الميداليات الفضية.
وفي فئة الكبار، حصد أسامة صالح الميدالية الذهبية ولاما المدني ومحمد بن حريمل ميداليتين فضيتين، وعبدالله الأحمدي وبديع إدريس وعيسى الشميساني الميداليات البرونزية.
