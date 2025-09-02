الرئيسية
/
/
/
/
/
المملكة تستعد لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025
الرياضة

المملكة تستعد لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1447 هـ       2 سبتمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة إسلامية يتنافسون في 23 رياضة هي: ألعاب القوى، السباحة، كرة السلة 3×3، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة القدم (صالات)، المبارزة، الكاراتيه، الجودو، الووشو، التايكوندو، الملاكمة، الملاكمة التايلاندية، المصارعة، الجوجيتسو، رفع الأثقال، الفروسية، سباق الهجن، الدواثلون، الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى ألعاب القوى (بارا) ورفع الأثقال (بارا).

وتُعد دورة ألعاب التضامن الإسلامي ثالث أكبر حدث رياضي متعدد بعد دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الآسيوية، ما يجعلها محطة رياضية بارزة تعكس روح التآخي والتنافس بين شعوب العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من الدورة أقيمت في المملكة عام 2005، فيما ألغيت النسخة الثانية التي كانت مقررة في إيران عام 2009 لأسباب تنظيمية، وأقيمت النسخة الثالثة في إندونيسيا 2013، والرابعة في أذربيجان 2017، والخامسة في تركيا 2021.

ومع تبقي شهرين على انطلاق المنافسات، تُعد الرياض 2025 بتقديم نسخة استثنائية تجمع بين التميز الرياضي وروح التضامن الإسلامي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *