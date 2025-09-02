المملكة تستعد لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025

وتُعد دورة ألعاب التضامن الإسلامي ثالث أكبر حدث رياضي متعدد بعد دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الآسيوية، ما يجعلها محطة رياضية بارزة تعكس روح التآخي والتنافس بين شعوب العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أن النسخة الأولى من الدورة أقيمت في المملكة عام 2005، فيما ألغيت النسخة الثانية التي كانت مقررة في إيران عام 2009 لأسباب تنظيمية، وأقيمت النسخة الثالثة في إندونيسيا 2013، والرابعة في أذربيجان 2017، والخامسة في تركيا 2021.

ومع تبقي شهرين على انطلاق المنافسات، تُعد الرياض 2025 بتقديم نسخة استثنائية تجمع بين التميز الرياضي وروح التضامن الإسلامي.